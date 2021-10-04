Різкий спад. В Україні 4821 новий випадок коронавірусу

МОЗ оновив COVID-статистику в Україну, за добу захворіла ще 4821 людина. Найбільше нових випадків в Харківській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 2 092 особи; летальних випадків - 114; одужали - 1 116 осіб. Протестували методом ПЛР - 16 214 осіб, методом ІФА - 2 525 осіб, експрес-тестами - 11 848 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.
За весь час пандемії в Україні: