Різкий спад: в Україні 300 нових COVID-випадків

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 300 людей. Найбільше нових випадків в Києві та Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 400 осіб; летальних випадків - 5; одужала - 281 особа. Протестували методом ПЛР - 9 383 особи, методом ІФА - 1 424 особи, експрес-тестами - 5 913 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.
За весь час пандемії в Україні: