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Різкий спад: в Україні 300 нових COVID-випадків

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 300 людей. Найбільше нових випадків в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 400 осіб; летальних випадків - 5; одужала - 281 особа. Протестували методом ПЛР - 9 383 особи, методом ІФА - 1 424 особи, експрес-тестами - 5 913 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 259 451 особа;
  • одужали - 2 191 202 особи;
  • летальних випадків - 53 100.

Нагадаємо, у Львівській області виявили сім випадків "Дельта" штаму.

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