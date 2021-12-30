Різке зростання захворюваності: в Індії стурбовані потенційним початком нової COVID-хвилі

Індія стурбована різким зростанням числа випадків захворювання на коронавірус у Нью-Делі та Мумбаї. Влада вважає, що країна стоїть на порозі потенційної нової хвилі COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Так, захворюваність у столиці Індії Нью-Делі за 24 години зросла на 86%, а в Мумбаї - удвічі за той же період. Хоча абсолютні цифри в обох містах залишаються низькими, різке зростання турбує чиновників.
До кінця листопада у столиці Індії реєструвалося близько 40 нових випадків зараження на день. 29 грудня було зафіксовано 923 випадки. Востаннє така цифра була у травні.
Поки що лікарі спостерігають дуже мало серйозних випадків. Переважна більшість із них протікає безсимптомно або з дуже легкими симптомами, від яких пацієнти швидко відновлюються. На лікарні поки що немає тиску. Близько 97% з 21 518 ліжок у Делі, призначених для пацієнтів з коронавірусом, залишаються вільними.
Нагадаємо, у світі кількість тих, хто заразився коронавірусом, перевищила 280 млн осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від наслідків інфекції померло понад 5,4 млн.