Різке зростання: в Україні 1581 новий випадок коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків, за добу заразилась 1581 людина. Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу
Госпіталізували 464 особи; летальних випадків - 45; одужали - 1269 осіб.
Протестували методом ПЛР - 23 120 осіб, методом ІФА - 7 427 осіб, експрес-тестами - 21 880 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.
За весь час пандемії в Україні
Захворіли - 2 278 171 осіб; одужали - 2 203 429 осіб; летальних випадків - 53 566.