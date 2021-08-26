ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Різке зростання: в Україні 1581 новий випадок коронавірусу

Новость на русском →
Київ, Четвер 26 серпня 2021 08:14
Різке зростання: в Україні 1581 новий випадок коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків, за добу заразилась 1581 людина. Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу

Госпіталізували 464 особи; летальних випадків - 45; одужали - 1269 осіб.

Протестували методом ПЛР - 23 120 осіб, методом ІФА - 7 427 осіб, експрес-тестами - 21 880 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

За весь час пандемії в Україні

Захворіли - 2 278 171 осіб; одужали - 2 203 429 осіб; летальних випадків - 53 566.

Нагадаємо, ВООЗ закликала восени готуватися до нової хвилі пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
NEWS
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
DAILY
На порозі піку. Чи буде новий локдаун в Україні і як його уникнути
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На порозі піку. Чи буде новий локдаун в Україні і як його уникнути