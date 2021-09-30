Різкий ріст. В Україні 11 757 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 11 757 нових випадків коронавірусу. За добу найбільше випадків в Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Про це повідмляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Попередній раз більше 11 тисяч нових випадків було 29 квітня.
В Україні госпіталізували 2556 осіб; летальних випадків - 194; одужали - 3 839 осіб.
Протестували:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
В Україні захворіли 2 423 379 осіб; одужали - 2 255 191 особа; летальних випадків - 56 274.