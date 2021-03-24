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З резервного фонду столиці виділять 23,5 млн грн на боротьбу з COVID-19, - Кличко

Автор: РБК-Україна

З резервного фонду столиці додатково виділять з понад 23,5 мільйони гривень на закупівлю гостро необхідного медичного обладнання: 330 концентраторів, 5 моніторів пацієнта та 12 апаратів штучної вентиляції легень.

Про це заявив Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Це дозволить забезпечити додаткові місця для пацієнтів, що потребують кисневої підтримки. Та обладнати апаратами ШВЛ додаткові ліжка в реанімаціях столичних лікарень", - підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що минулого тижня міська влада обладнала ще 800 ліжкомісць, тож загалом у медзакладах столиці майже 6 тисяч ліжок для лікування хворих на COVID-19.

"Міська влада постійно збільшує кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом, щоб у медичній системі столиці не сталося колапсу. Тільки минулого тижня підготували ще 844 ліжка. І на сьогодні в Києві - майже 6 тисяч ліжок для лікування хворих на COVID-19", - повідомив мер Києва.

Кличко також додав, що наразі заповненість столичних лікарень становить понад 74%.

Нагадаємо, у Києві антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За минулу добу померли ще 49 людей.

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Новини України Віталий КличкоКоронавірус
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