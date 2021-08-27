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Рейтинг привабливості регіонів: де в Україні будують найбільше житла

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистки оприлюднила дані про кількість і площу квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію по регіонах січні-червні 2021 року. На Київ і область припадає приблизно 25% від усієї площі житла в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, всього прийнято 4 млн 797,2 тис. кв. метрів загальної площі житла.

Найбільше житла за площею прийнято в Київській області - 703,8 тис.кв. метрів, Львівській області - 699,6 тис. кв. метрів, Києві - 512,8 тис. кв. метрів та Одеській області - 425,9 тис. кв. метрів.

У Луганській області будівництво житла майже не ведеться.

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами по регіонах у січні-червні 2021 року

Нагадаємо, за даними Держстату, обсяги будівництва в Україні в червні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 21%. При цьому будівництво житла зросло на 24,1%.

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Державна служба статистики