Рейтинг привабливості регіонів: де в Україні будують найбільше житла

Фото: у Києві та області будують чверть всього житла в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державна служба статистки оприлюднила дані про кількість і площу квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію по регіонах січні-червні 2021 року. На Київ і область припадає приблизно 25% від усієї площі житла в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, всього прийнято 4 млн 797,2 тис. кв. метрів загальної площі житла. Найбільше житла за площею прийнято в Київській області - 703,8 тис.кв. метрів, Львівській області - 699,6 тис. кв. метрів, Києві - 512,8 тис. кв. метрів та Одеській області - 425,9 тис. кв. метрів. У Луганській області будівництво житла майже не ведеться. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами по регіонах у січні-червні 2021 року