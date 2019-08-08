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Рейсовий автобус у Росії потрапив у ДТП, є жертви і десятки постраждалих

Новини » Надзвичайні події    08.08.2019 - 03:09
Рейсовий автобус у Росії потрапив у ДТП, є жертви і десятки постраждалих
Фото: аварія в РФ (mchs.gov.ru)

Щонайменше троє людей загинули, у тому числі двоє дітей

В Краснодарському краї в Росії рейсовий автобус з пасажирами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті чого загинули дві дитини та один дорослий. Про це передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Також у лобовому зіткненні автобуса з легковим автомобілем різні травми отримали ще 42 пасажира. Відомо, що обидва транспортні засоби після зіткнення впали з обриву під Новоросійськом.

Транспортні засоби в результаті падіння деформувалися, у зв'язку з чим пасажири опинилися заблокироваными. Рятувальникам довелося розрізати двері і витягувати постраждалих і тіла.

"Із 45 чоловік, що знаходилися в автобусі і легковому автомобілі, 28 госпіталізовані, троє загинули, 14 осіб оглядають на місці", - повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ.

ЗМІ відзначають, що автобус належить санаторію "Еллада", який знаходиться у віданні Федеральної податкової служби на території Анапи. За інформацією анонімних джерел "Інтерфаксу", в автобусі могли бути співробітники відомства.

Нагадаємо, 7 серпня внаслідок аварії в Закарпатській області загинув чоловік. Також жінка та двоє дітей отримали поранення.

В результаті ДТП на Закарпатті постраждали двоє дітей У Житомирській області в ДТП з мікроавтобусом загинули двоє людей
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