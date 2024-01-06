Рейд ГУР в Белгородскую область и реформа высшего образования: новости за 5 января

Война РФ против Украины: последние новости

Украинские военные ликвидировали еще 790 захватчиков. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 070 военных.

Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали еще 470 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили 68 единиц военной техники врага.

Британская разведка оценила изменения на линии фронта в Украине за последнюю неделю.

Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак

Погода в Украине в эти выходные начнет резко ухудшаться. Из-за значительного усиления морозов и вероятной угрозы ракетных атак врага в Киеве и ряде областей местные власти проводят экстренные совещания и делятся важной информацией с гражданами.

ГУР провело операцию в Белгородской области: россияне понесли потери

Украинские разведчики совершили рейд в Белгородскую область РФ. В рамках операции удалось нанести урон врагу.

Буданов о рейде ГУР в Белгородской области: один из раненых россиян - знаковое лицо

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ходе проведения операции украинских разведчиков на территории Белгородской области РФ живой силе противника удалось нанести урон убитыми и ранеными. В частности, один из тяжело раненых был "знаковым лицом".

Решит Рада. Комитет по нацбезопасности рекомендовал отозвать Безуглу с должности заместителя главы

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить народного депутата Марьяну Безуглу с должности заместителя главы комитета. Далее решение должно быть принято голосованием в Раде.

Несмотря на успех РФ у Кременной, Украина освободила территории на юге, - Генштаб Эстонии

Руководитель оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла заявил, что Россия смогла атаковать территории Украины и имела определенные успехи. Однако на фронте значительно уменьшились боевые столкновения.

В Украине готовится масштабная реформа высшего образования. Шмыгаль рассказал детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины в текущем году планирует запустить масштабную реформу высшего образования. Речь будет идти об изменении подходов к финансированию.

Суд арестовал основателя "Киевгума" Кравца по делу о поставках РФ

Суд арестовал одного из учредителей компании "Киевгума" по делу о поставках товаров в Россию. Речь об Антоне Кравце. Суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней, без права внесения залога.