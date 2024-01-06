Рейд ГУР в Белгородскую область и реформа высшего образования: новости за 5 января

Главное управление разведки Украины провело рейд в Белгородской области РФ. А в Украине анонсировали масштабную реформу высшего образования.
РБК-Украина собрала главные новости за 5 января.
Погода в Украине в эти выходные начнет резко ухудшаться. Из-за значительного усиления морозов и вероятной угрозы ракетных атак врага в Киеве и ряде областей местные власти проводят экстренные совещания и делятся важной информацией с гражданами.
Украинские разведчики совершили рейд в Белгородскую область РФ. В рамках операции удалось нанести урон врагу.
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ходе проведения операции украинских разведчиков на территории Белгородской области РФ живой силе противника удалось нанести урон убитыми и ранеными. В частности, один из тяжело раненых был "знаковым лицом".
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить народного депутата Марьяну Безуглу с должности заместителя главы комитета. Далее решение должно быть принято голосованием в Раде.
Руководитель оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла заявил, что Россия смогла атаковать территории Украины и имела определенные успехи. Однако на фронте значительно уменьшились боевые столкновения.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины в текущем году планирует запустить масштабную реформу высшего образования. Речь будет идти об изменении подходов к финансированию.
Суд арестовал одного из учредителей компании "Киевгума" по делу о поставках товаров в Россию. Речь об Антоне Кравце. Суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней, без права внесения залога.
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