Рейд ГУР в Белгородскую область и реформа высшего образования: новости за 5 января
Главное управление разведки Украины провело рейд в Белгородской области РФ. А в Украине анонсировали масштабную реформу высшего образования.
РБК-Украина собрала главные новости за 5 января.
Война РФ против Украины: последние новости
- Украинские военные ликвидировали еще 790 захватчиков. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 070 военных.
- Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали еще 470 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили 68 единиц военной техники врага.
- Британская разведка оценила изменения на линии фронта в Украине за последнюю неделю.
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
Погода в Украине в эти выходные начнет резко ухудшаться. Из-за значительного усиления морозов и вероятной угрозы ракетных атак врага в Киеве и ряде областей местные власти проводят экстренные совещания и делятся важной информацией с гражданами.
ГУР провело операцию в Белгородской области: россияне понесли потери
Украинские разведчики совершили рейд в Белгородскую область РФ. В рамках операции удалось нанести урон врагу.
Буданов о рейде ГУР в Белгородской области: один из раненых россиян - знаковое лицо
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ходе проведения операции украинских разведчиков на территории Белгородской области РФ живой силе противника удалось нанести урон убитыми и ранеными. В частности, один из тяжело раненых был "знаковым лицом".
Решит Рада. Комитет по нацбезопасности рекомендовал отозвать Безуглу с должности заместителя главы
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить народного депутата Марьяну Безуглу с должности заместителя главы комитета. Далее решение должно быть принято голосованием в Раде.
Несмотря на успех РФ у Кременной, Украина освободила территории на юге, - Генштаб Эстонии
Руководитель оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла заявил, что Россия смогла атаковать территории Украины и имела определенные успехи. Однако на фронте значительно уменьшились боевые столкновения.
В Украине готовится масштабная реформа высшего образования. Шмыгаль рассказал детали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины в текущем году планирует запустить масштабную реформу высшего образования. Речь будет идти об изменении подходов к финансированию.
Суд арестовал основателя "Киевгума" Кравца по делу о поставках РФ
Суд арестовал одного из учредителей компании "Киевгума" по делу о поставках товаров в Россию. Речь об Антоне Кравце. Суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней, без права внесения залога.
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