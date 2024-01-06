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Рейд ГУР в Белгородскую область и реформа высшего образования: новости за 5 января

Суббота 06 января 2024 08:15
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Рейд ГУР в Белгородскую область и реформа высшего образования: новости за 5 января Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

Главное управление разведки Украины провело рейд в Белгородской области РФ. А в Украине анонсировали масштабную реформу высшего образования.

РБК-Украина собрала главные новости за 5 января.

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