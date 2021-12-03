Ревакцинація після Pfizer і AstraZeneca: які препарати можна використати в якості бустера

"Всі вони (вакцини, - ред.) виявилися безпечними для пацієнтів з погляду побічних ефектів. Шість з них, у тому числі препарати компаній Moderna, CureVac, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer та AstraZeneca, викликали сильний імунний відгук у пацієнтів, які отримали дві дози щеплення Pfizer", - йдеться в звіті.

За інформацією професора Саутгемптонівського університету Сол Фауста, таке дослідження було проведено вперше .

Зокрема, у цих клінічних випробуваннях взяли участь 2878 людей, які погодилися пройти повторну вакцинацію від коронавірусу.

Після чого, їх було поділено на три групи:

перша отримала "пустушку" або (вакцини AstraZeneca або Novavax в якості бустера);

друга щеплена вакцинами Pfizer, Johnson & Johnson або Valneva;

третя отримала щеплення препаратами Moderna, CureVac або Pfizer.

Вчені з'ясували, що всі щеплення показали свою безпечність для здоров'я пацієнтів і при цьому викликали належний імунний відгук у добровольців, які раніше отримали дві дози AstraZeneca.

Разом з тим високий рівень ефективності при ревакцинації щеплених базовим курсом Pfizer показали лише шість вакцин - препарат Valneva не показав позитивних результатів.

Однак вчені поки не змогли визначити, чим саме були зумовлені такі відмінності.

Втім, наголошено, що випробування довели використання широкого переліку вакцин для зміцнення імунітету людей, які пройшли базовий курс щеплень, попри те, яким типом вакцин вони спочатку пройшли імунізацію.