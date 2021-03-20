RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Reuters: Європа ризикує зривом літнього туризму через COVID

Автор: Даша Харченко

Європейські авіалінії і туристичний сектор готуються до другого "втраченого літа". У країнах відзначаються нові спалахи коронавірусу, від чого вводяться нові карантинні обмеження.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що акції авіакомпаній та туристичних компаній впали в п'ятницю після того, як Париж і більша частина північної Франції закрилися на місяць, через кілька днів після того, як Італія ввела жорсткі обмеження на ведення бізнесу і пересування для більшої частини країни, включаючи Рим і Мілан.

"Якщо немає впевненості, попит просто не повернеться", - сказала консультант Alton Aviation з Дубліна Лія Райан.

Річні прогнози також зіпсувалися через зростання числа інфекцій в Греції та інших країнах і припинення вакцини AstraZeneca низкою європейських країн.

Авіакомпанії, які вже накопичили багатомільярдні борги, стикаються з додатковою напругою, і деякі з них можуть не вижити без нових надходжень.

Власник British Airways IAG привернув 1,2 мільярда євро в рамках випуску облігацій, заявивши, що ця подушка захистить його від затяжного спаду.

Нагадаємо, 20 березня з півночі в Києві введений локдаун. Жорсткий карантин буде діяти три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, робота закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе і ресторанах. Обмеження торкнуться і громадського транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвропаКоронавірус
Читайте також
Уряд готовий компенсувати побічну дію вакцинації, - Степанов
У Британії встановили новий рекорд COVID-щеплень: понад 600 тисяч за добу
Прогноз погоди