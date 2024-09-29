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Республиканцы раскритиковали Трампа за оскорбления Харрис

Воскресенье 29 сентября 2024 21:32
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Республиканцы раскритиковали Трампа за оскорбления Харрис Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ходе предвыборной кампании кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно оскорблял свою оппонентку Камалу Харрис. За это он подвергся критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание уточняет, что критика была вызвана серией унизительных оскорблений бывшего президента США Трампа, в которых он назвал действующую вице-президентку Харрис "умственно неполноценной" и "психически неполноценной".

В частности, сенатор Линдси Грэм (республиканец из Южной Каролины) в эфире CNN заявил, что по его мнению, лучше всего вести дело о том, что политика Харрис разрушает страну.

Бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган (республиканец), который выступает против Трампа и баллотируется в Сенат США, назвал эти замечания "оскорбительными" как для Харрис, так и для "людей, которые действительно имеют психические расстройства".

Тем времен губернатор Иллинойса Джей Прицкер (демократ) осудил "обзывательства", которые произносит Трамп.

"Всякий раз, когда он (Трамп - ред.) говорит такие вещи, он говорит о себе, но пытается это проецировать", - сказал Прицкер.

Отметим, что до дня выборов президента США осталось 37 дней. Они состоятся 5 ноября 2024 года.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Камала Харрис Выборы в США
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