Для вирішення питання оновлення ЦВК голови фракцій мають провести консультації, - Парубій

Для розгляду питання ЦВК у залі мають бути присутні всі члени комісії

Голова парламенту Андрій Парубій повідомив, що питання оновлення Центральної виборчої комісії (ЦВК) має бути перенесена, а голови фракцій для його вирішення мають провести консультації. Про це він сказав перед закриттям вечірнього засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що для розгляду питання ЦВК у залі мають бути присутні всі члени Центрвиборчкому.

"Я щойно провів нараду з головами фракцій. Більшість фракцій, як це і передбачалося, сказали, що питання має бути перенесене. Але я скажу з точки зору регламенту: мають бути присутні усі члени ЦВК під час розгляду, їх зараз у залі просто немає. Я закликав голів фракції продовжити консультації, щоб можливо завтра ми змогли зробити мобілізацію людей. Для того треба провести консультації між головами фракцій", - підкреслив голова парламенту.

Після цього Парубій оголосив про закриття засідання ВР.

"Зараз у мене немає жодних підстав - ні юридичних, ні регламентом передбачених продовжувати засідання Верховної ради України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив про незаконність голосування за оновлення складу ЦВК в четвер і пояснив, що в залі немає жодного члена комісії і жодного кандидата. Якщо голосування провести в четвер, його результати можна буде оскаржити в судовому порядку.