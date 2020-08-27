Рішення про закриття шкіл у разі спалаху COVID-19 прийматимуть лікарі

Виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що у разі спалаху коронавірусу в школах вчителі та директори діятимуть згідно з рекомендаціями санітарних лікарів. Після чого рішення щодо закриття навчальних закладів прийматимуть лікарі.

Про це Валентин Мондриївський розповів під час брифінгу.

"Є рекомендації санітарних лікарів - проінструктовані всі вчителі та директори. Якщо є якісь підозри, дитину дають медикам і потім вони дають рекомендації, в залежності від того, якою буде ситуація", - сказав Мондриївський.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації (КМДА) пояснили, як будуть реагувати, якщо заразиться коронавірусів учитель - можуть закрити школу.

Крім того, в Україні змінили карантинні вимоги для навчання у школах.

Також РБК-Україна писало, що у Києві 1 вересня відбудеться перший дзвоник у школах.