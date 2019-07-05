Рішення суду про пережеребкуваня парій може зірвати вибори, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

ЦВК змушене буде передрукувати бюлетені з новими номерами партій

Голови партії "Слуга народу" Дмитро Разумко заявив, що рішення суду про пережеребкуваня парій для визначення їхніх номерів у бюлетені може зірвати позачергові вибори в Раду, заплановані на 21 липня. Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1".

Він зазначив, що частина бюлетенів вже надрукована, і зміна номерів партій у бюлетенях призведе до втрати бюджетних коштів.

"Насправді ситуація досить небезпечна. Тому що, наскільки мені відомо, частину бюлетенів вже надруковано. 5 млн 200 тисяч. Це означає, що витрачена частина бюджетних коштів, і це може привести до зриву виборів", - зазначив політик.

За його словами, для того, щоб передрукувати виборчі бюлетені, потрібно мати додаткові кошти, яких в бюджеті не передбачено.

"Я сподіваюся, що ще не пройдено всі інстанції і суд прийме зважене, збалансоване і законне рішення", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Центральну виборчу комісію (ЦВК) зобов'язали провести повторне жеребкування партій перед виборами у Верховну раду.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію восьми кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах.