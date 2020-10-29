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Рішення КСУ щодо е-декларацій: в ТІ заявили про відкат антикорупційної реформи

Автор: РБК-Україна

Рішення Конституційного суду України щодо електронного декларування спровокує значний відкат антикорупційної реформи в Україні. Крім того це створить загрозу безвізу та отриманню потрібного для виживання траншу Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться у заяві організації Transparency International.

У ТІ Україна зазначили, що суд позбавив НАЗК багатьох прав, зокрема мати доступ до реєстрів, складати протоколи про адміністративні правопорушення, вносити приписи про порушення вимог антикорупційного законодавства, проводити перевірки в державних органах (зокрема щодо захисту викривачів), звертатися до суду із позовами (заявами) з приводу визнання незаконними нормативно-правових актів тощо.

"Рішення Конституційного суду спровокує значний відкат антикорупційної реформи в Україні. Адже ці норми законодавства формували підвалини системи боротьби з корупцією, яка визнана однією із загроз національної безпеки. Окрім втрати підзвітності чиновників, тисячі посадовців залишаться поза покаранням за брехню в декларації", - сказав виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.

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На думку організації, таке рішення Конституційного суду призведе до низки критичних змін - "загрози безвізу, не отримання потрібного для виживання траншу Міжнародного валютного фонду та нівелювання антикорупційної реформи".

Нагадаємо, напередодні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Зазначимо, на початку жовтня стало відомо, що КСУ розглядає подання 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення.

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