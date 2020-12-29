Репортер CNN повідомив про смертельні погрози від прихильників Трампа

Кореспондент CNN у Білому домі Джим Акоста заявив, що в США почастішали погрози на адресу журналістів з боку прихильників чинного президента США Дональда Трампа. Зокрема він повідомляє про "смертельні погрози".

Про це пише CNN.

За словами Акости, за весь час президенства Трампа посилились нападки на журналістів, а відносини між ЗМІ та Білим домом були дуже суперечливими.

"Я не єдиний репортер, який висвітлював події в Білому домі за цієї адміністрацій та отримував смертельні погрози", - зізнався Акоста.

Журналіст додав, що політичні репортери у США часом змушені наймати охоронців, щоб виконувати свою роботу.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року суд велів Білому дому тимчасово відновити акредитацію журналіста CNN Джима Акости, який був виключений з пулу після перепалки з президентом Дональдом Трампом.

Перед цим Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN, звинувативши його в неналежній поведінці під час прес-конференції американського президента.

Потім телеканал CNN подав позов проти Трампа і представників його адміністрації за позбавлення Акости акредитації у Білий дім.

Підкреслимо, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів заявило, що позов телеканалу CNN проти Трампа безпідставний.