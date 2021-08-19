Репетиція параду, автобуси вакцинації та штормове попередження в Україні: новини за 18 серпня

В Києві з'являться автобуси вакцинації, в столиці пройшла перша репетиція параду до Дня Незалежності, в Україні оголошено штормове попередження. Детальніше про те, що сталося в середу, 18 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Спалах коронавірусу в Одесі: у лікарні перебуває 8 дітей з табору

Вісім дітей з центру "Молода гвардія" госпіталізовані в Одесі. Вони знаходяться в лікарні, яка спеціалізується на допомозі пацієнтам з COVID-19.

У відомстві зазначили, що в результаті спалаху коронавірусу в центрі "Молода гвардія" зареєстровані 60 випадків зараження інфекцією. Серед них-50 дітей та 10 дорослих. "За останню добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання серед дітей дружини "Зоряна", - уточнили в міністерстві.

У Києві з'являться автобуси вакцинації: маршрути і графік роботи

У Києві з 19 по 24 серпня щеплення від коронавірусу можна буде зробити в спеціально обладнаних автобусах. Мобільні пункти вакцинації курсуватимуть столицею за певним графіком.

У цих мобільних пунктах вакцинації щеплення від коронавірусу може зробити будь-який громадянин України або особи, які мають постійну посвідку на проживання. Попередній запис не потрібен. При собі потрібно мати документи: паспорт, ІПН і мобільний телефон.

Демократії не буде: "Талібан" назвав форму свого правління в Афганістані

Радикальний рух "Талібан" не робитиме з Афганістану демократичну державу. Основу управління країною складуть закони шаріату.

Тим часом бойовики "Талібану" почали відганяти від периметру аеропорту Кабулу людей, які хочуть втекти з Афганістану. Щоб відігнати натовп, бойовики відкривають попереджувальний вогонь.

Також таліби захопили американські біометричні пристрої. Завдяки ним вони матимуть змогу ідентифікувати афганців, які допомагали військовим США.

Ситуація катастрофічна: Гаїті накрив шторм після землетрусу, вже майже 2 тисячі жертв

На Гаїті стався потужний землетрус, після якого країну накрив шторм "Грейс". Кількість загиблих зросла до 1941 людини, ще 9900 осіб постраждали.

Шторм обрушився на південний захід Гаїті, який найбільше постраждав від землетрусу. Багатьом людям довелося чекати медичної допомоги, лежачи на вулиці в пекучій спеці. Деякі діти осиротіли в результаті землетрусу та голодують.

У Києві пройшла перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео

У Києві сьогодні, 18 серпня, пройшла перша репетиція військового параду до Дня незалежності України. Вона тривала до пізньої ночі.

На вулицях Києва з'явилася військова техніка. Зокрема, в центрі столиці проїхали танки та інша бронетехніка. Крім того, Хрещатиком марширували військові "коробки". Участь в репетиції параду також взяли військова авіація та техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій. Кияни могли спостерігати, як у небі над столицею пролітають винищувачі, бомбардувальники та інші літаки.

Також в районі проведення параду затримали чоловіка. Він погрожував поліцейським зброю.

"Справжнє кіно": Україна провела спецоперацію з паролями для евакуації афганської режисерки

Україна допомогла з евакуацією з Афганістану відомій афганській режисерці Сахрі Карімі. Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як її евакуйовували з країни.

За його словами, жінка написала в соцмережі пост-прохання про евакуацію, на який відгукнулась українська сторона. Втім, жінка не встигла на літак. "Вона мала вилетіти на борту, де було 79 людей, які ми вивезли. Але вона не встигла потрапити на борт і літак був змушений відлетіти. Здавалось надія була втрачена, їх там відштовхували з аеропорту. Але жінку забрав військовий турецький борт. Її в останній момент забрали. Там була спецоперація з паролями. Це було справжнє кіно", - розповів Кулеба.

У Польщі у витверезнику помер 23-річний українець, якого поліцейські зв'язали ременями

У Польщі помер громадянин України, якого поліцейські після затримання залишили зв'язаним ременями у Вроцлавському витверезнику. Трагічний випадок стався 30 липня, але стало про нього відомо тільки зараз.

Четверо правоохоронців доставили п'яного українця у витверезник. Там він, як повідомляється, став буянити, битися і кусатися. Тоді викликали другий патруль. Нетверезого чоловіка скрутили, зв'язали ременями. Затриманий почав синіти, втратив дихання та потім помер. Трагічним випадком зараз займається районна прокуратура у Свидниці.

Як змінилися в Україні ціни і зарплати за 30 років

Україна відсвяткує цього року 30 років незалежності. За ці роки в країні змінювалася економіка, зростали зарплати та пенсії, а разом з ними – ціни на продукти, курс долара і споживчі потреби. 30 років тому українці в основному витрачали гроші на харчування, оплату комунальних послуг та одяг. Відпустку частіше цього проводили в рідній країні, а автомобілі, імпортна техніка і долари були тільки у дуже заможних громадян.

Однак за 30 років в нашій країні багато що змінилося – бізнес став процвітати, крім імпортних товарів з'явилися власні виробництва вин, продуктів, техніки. Автомобіль перестав бути предметом розкоші та став звичайним засобом пересування. Як змінювалася Україна за ці 30 років – читайте в нашому матеріалі.

Зливи, град та шквали накриють Україну

Синоптики Українського Гідрометцентру оголосили штормове попередження на четвер, 18 серпня. Дощі, град та шквали накриють більшість областей.

У центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, град, шквали 15-20 м/с. Крім того, вночі у центральних та південних областях місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).