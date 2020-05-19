Репер Серьога втрапив у грандіозний скандал: екс-дружина звинуватила його в залежності

Колишня дружина відомого репера Серьоги Поліна Ололо заявила, що він забрав їх спільних дітей і не дає з ними побачитися. Також вона звинуватила музиканта в залежності, підробці документів і повідомила, що буде з ним судитися.

Поліна Ололо опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, де розповіла правду про свого колишнього чоловіка.

"Коли я виступила публічно, багато інформації не давала, сподіваючись, що Сергій одумається, що він робить, поверне дітей або хоча б знайде компроміс, як можна бачити нам дітей і не травмувати їх життя. Мені чітко дали зрозуміти, що дітей я не побачу. Це переходить всі межі дозволеного в житті маленьких дітей і закону! Вивезення за кордон за підробленими документами – це кримінальна відповідальність для нього і для нотаріуса", - написала Поліна.

Вона додала, що у Серьоги є сильна залежність, з якою він бореться вже не один рік і навіть через це його вигнали з одного з проєктів.

"Залежність Сергія, яка триває вже не перший рік і виходити у тверезий світ він може тільки завдяки крапельницям, про це знає все наше близьке коло спілкування. Також підтвердили, що з минулого проєкту "Правильне харчування" його вигнали саме з цієї причини", - додала ексдружина репера.

Вона зазначила, що у неї є докази його способу життя, які вона надасть у суді. Жінка щиро турбується за своїх дітей.

"Через викривлену реальність, людина не може тверезо оцінювати ситуацію і взагалі виховувати дітей, яких і не виховував ніколи. Я не можу довірити людині дітей, який годує їх на сніданок насінням, від цього просто у мене розривається серце", - повідомила Поліна Ололо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що репер Серьога відібрав дітей у колишньої дружини та відвіз їх у Крим.