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Репатриация тел: в Украине обнаружили останки россиян и вернули их Москве

Среда 02 июля 2025 13:30
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Репатриация тел: в Украине обнаружили останки россиян и вернули их Москве Фото: в Украине обнаружили останки россиян и вернули их Москве (t.me/UA_National_Police)
Автор: Константин Широкун

В Украине во время недавних процедур репатриации тел погибших эксперты Национальной полиции обнаружили два тела, на которых сохранились личные военные жетоны вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Номера жетонов:

  • Жетон № АВ 846408
  • Жетон № АВ 449638

Украинская сторона провела необходимые проверки, осмотры и экспертизы. Как результат, придерживаясь гумаритарных принципов и договоренностей по репатриации, украинская сторона вернула эти два тела российской стороне в рамках официальной процедуры.

"Сейчас мы не имеем подтверждения, что российская сторона соответствующим образом известила родных этих погибших, что тела вновь вернуть на российскую территорию. Поэтому обращаемся к семьям российских военнослужащих, которые узнали указанные выше номера военных жетонов и до сих пор не получили тело своего близкого", - отметили в полиции.

Сообщается, что перед передачей тел полицейские отобрали ДНК-образцы.

"Если у вас есть основания полагать, что один из погибших - ваш родственник, мы советуем безотлагательно обратиться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP)", - добавили в Национальной полиции.

Возвращение тел погибших

Договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников были достигнуты 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Первый этап обмена состоялся 11 июня - Украина вернула тела 1212 павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.

Еще одна волна репатриации состоялась 13 июня тогда в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие.

Кроме того, на территорию Украины вернули тела еще 1200 погибших граждан в воскресенье, 15 июня. Это уже четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.

Впоследствии стало известно, что в РФ уже вернули три тела российских военных. Их агрессор передавал Украине во время репатриации в 2025 году. Россиянам тела передаются только после стопроцентного подтверждения совпадения. Поэтому три тела были возвращены обратно в РФ, поскольку у них было полное совпадение.

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