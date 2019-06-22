Реп і ультракороткі шорти: Лорак "підірвала" мережу кадрами з нового кліпу (відео)

Ані Лорак показала кадри з кліпу до нової пісні артистки
Ані Лорак, яка нещодавно звільнила всю свою команду, приступила до зйомок нового кліпу. Про це свідчить нарізка роликів, на якій Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) в одному образі прогулюється по Нью-Йорку. Відео опубліковано на сторінці Ані Лорак в Instagram.
Українська співачка вбралася в короткий чорний топ, ультракороткі джинсові шорти сірого кольору і масивні босоніжки на високому каблуці.
До опублікованого відео артистка написала: "все змінюється навколо, коли ти чуєш себе, коли відкриваєш своє серце всесвіту...".
Ані Лорак знімає кліп з новим хлопцем – відео (instagram.com/anilorak)
У мережі похвалили артистку за зовнішній вигляд і нове амплуа для кліпу:
Ані Лорак знімає кліп з новим хлопцем (скріншоти: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак показала нового бойфренда.
До цього ми писали, що вперше за довгий час Ані Лорак вразила приємними змінами.