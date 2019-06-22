Реп і ультракороткі шорти: Лорак "підірвала" мережу кадрами з нового кліпу (відео)

Ані Лорак, яка нещодавно звільнила всю свою команду, приступила до зйомок нового кліпу. Про це свідчить нарізка роликів, на якій Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) в одному образі прогулюється по Нью-Йорку. Відео опубліковано на сторінці Ані Лорак в Instagram.

Українська співачка вбралася в короткий чорний топ, ультракороткі джинсові шорти сірого кольору і масивні босоніжки на високому каблуці.

До опублікованого відео артистка написала: "все змінюється навколо, коли ти чуєш себе, коли відкриваєш своє серце всесвіту...".

Ані Лорак знімає кліп з новим хлопцем – відео (instagram.com/anilorak)

У мережі похвалили артистку за зовнішній вигляд і нове амплуа для кліпу:

Неймовірно крута.

Яка ж ви офігенна. Як же я сумую за вами. З нетерпінням чекаю того дня, коли зможу вас побачити.

Ви неймовірно красива! Яка ж у вас чудова фігура! Дивуєте з кожним разом все більше!

Це буде новий кліп 100%.

Ой, яке класне відео. На стилі.

Ані Лорак знімає кліп з новим хлопцем (скріншоти: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак показала нового бойфренда.

До цього ми писали, що вперше за довгий час Ані Лорак вразила приємними змінами.