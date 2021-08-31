Компанія Renault представила електричний седан Mobilize Limo для таксі

Новинка представлена під суббрендом Mobilize, який створений спеціально для електромобілів, і орієнтований на шерінгові автомобілі. Після міського автомобіля EZ-1 Prototype, який був представлений в січні, компанія представляє новий Mobilize Limo, повністю електричний седан, спеціально розроблений для таксі, а також прокатних компаній.

Світовий дебют новинки намічено на 8 вересня в рамках виставки IAA Mobility 2021. Mobilize Limo - це седан довжиною 4,67 м і з колісною базою 2,75 м. Палітра кольорів буде обмежена чорним, сірим і білим тонами.

Цікаво, що електромобіль отримав кліренс 175 мм. Цьому значенню позаздрять багато компактних кросоверів. Електромобіль приводиться в рух електродвигуном потужністю 150 к.с. і максимальним крутним моментом 220 Нм.

Розгінна динаміка машини з місця до 100 км/год – 9,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 140 км/ч. Такі скромні характеристики повинні забезпечити седану серйозний запас ходу. Новинка має три режими руху - Eco, Normal і Sport. Літій-іонний акумулятор ємністю 60 кВт•год забезпечує дальність ходу на одному заряді до 450 км по циклу WLTP.

У Mobilize не коментують платформу, яку використовує електричний седан, але можна припустити, що в основі моделі лежить модульна архітектура Renault Group CMF-EV. Вона знайома по електрокроссоверу Nissan Ariya, на ній же побудують абсолютно новий Renault Mеgane.