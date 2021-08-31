Компанія Renault представила електричний седан Mobilize Limo для таксі

Новий суббренд французького автовиробника явив світу новий електромобіль, який розрахований на корпоративні парки і служби таксі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Mobilize.
Новинка представлена під суббрендом Mobilize, який створений спеціально для електромобілів, і орієнтований на шерінгові автомобілі. Після міського автомобіля EZ-1 Prototype, який був представлений в січні, компанія представляє новий Mobilize Limo, повністю електричний седан, спеціально розроблений для таксі, а також прокатних компаній.
Світовий дебют новинки намічено на 8 вересня в рамках виставки IAA Mobility 2021. Mobilize Limo - це седан довжиною 4,67 м і з колісною базою 2,75 м. Палітра кольорів буде обмежена чорним, сірим і білим тонами.
Розгінна динаміка машини з місця до 100 км/год – 9,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 140 км/ч. Такі скромні характеристики повинні забезпечити седану серйозний запас ходу. Новинка має три режими руху - Eco, Normal і Sport. Літій-іонний акумулятор ємністю 60 кВт•год забезпечує дальність ходу на одному заряді до 450 км по циклу WLTP.
Нагадаємо, дизайнери General Motors показали кермо майбутнього. В даному випадку рульове колесо має прямокутну форму і більше нагадує штурвал.
Також повідомлялося, що у Парижі швидкість автомобілів обмежили на позначці 30 км/год. Обмеження не стосуються об'їзної дороги, а також окремих бульварів.