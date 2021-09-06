Renault показав електричний Megane: тепер це кросовер

Новий електромобіль Renault Megane E-Tech офіційно показали в рамках автосалону в Мюнхені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Renault.
Megane E-Tech Electric став першим електромобілем в лінійці з восьми нових електричних машин, які Renault обіцяє представити до 2025 року. Зовнішній вигляд новинки запозичений у концепт-кара Megane eVision.
На Megane E-Tech Electric дебютує нова інформаційна система Open-R, Що працює на операційній системі Android Automotive від Google і пропонує автомобілістам супутникову навігацію, бездротові оновлення і різні сервіси Google. Управляється інфотеймент через екран діагоналлю 9,0 або 12 дюймів, об'єднані в одну вигнуту чорну панель з 12,3-дюймовим цифровим приладовим щитом.
Для машини також буде запропоновано два акумулятори - на 40, або 60 кВт•год з запасом ходу на одному заряді в 300, або 470 км відповідно. Renault гарантує, що якщо після восьми років у будь-який з батарей буде менше 70 відсотків своєї початкової ємності, батарея буде замінена безплатно.
Передбачається, що виробництво Renault Megane E-Tech Electric почнеться на початку 2022 року.
Раніше ми писали, що представлений перший електричний Maybach. У нових електричних кросоверів з трипроменевою зіркою запас ходу на одному заряді батареї складе не менше 600 км.
Також повідомлялося, що Mercedes-Benz показав електричний E-Class. Mercedes-Benz EQE 350 оснащений тяговою батареєю ємністю 90,6 кВт•год.