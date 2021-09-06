Renault показав електричний Megane: тепер це кросовер

Megane E-Tech Electric став першим електромобілем в лінійці з восьми нових електричних машин, які Renault обіцяє представити до 2025 року. Зовнішній вигляд новинки запозичений у концепт-кара Megane eVision.

На Megane E-Tech Electric дебютує нова інформаційна система Open-R, Що працює на операційній системі Android Automotive від Google і пропонує автомобілістам супутникову навігацію, бездротові оновлення і різні сервіси Google. Управляється інфотеймент через екран діагоналлю 9,0 або 12 дюймів, об'єднані в одну вигнуту чорну панель з 12,3-дюймовим цифровим приладовим щитом.

Новий Megane E-Tech Electric має 4210 мм в довжину, 1780 мм в ширину і 1500 мм у висоту. Електромобіль отримав нову тонку батарею товщиною 110 мм, яка на 40 відсотків тонше, ніж акумуляторний блок у Zoe. Завдяки новій конструкції батареї центр ваги Megane E-Tech став на 90 мм нижче, ніж у чинного хетчбека Megane.

Європейські покупці зможуть вибирати між одним з двох варіантів електродвигунів, що розвивають 130, або 218 к.с. і 250, або 300 Нм відповідно. Версія з більш потужною силовою установкою забезпечує кросоверу розгінну динаміку від 0 до 100 км/год за 7,4 секунди.

Для машини також буде запропоновано два акумулятори - на 40, або 60 кВт•год з запасом ходу на одному заряді в 300, або 470 км відповідно. Renault гарантує, що якщо після восьми років у будь-який з батарей буде менше 70 відсотків своєї початкової ємності, батарея буде замінена безплатно.

Акумулятор підтримує зарядку постійним струмом потужністю до 130 кВт. Також доступна зарядка від мережі змінного струму через побутову розетку потужністю 2,3 кВт (10 А) або громадську зарядну станцію потужністю 22 кВт. Електромобіль отримав чотири режими рекуперативного гальмування і чотири режими руху. Споряджена маса новинки становить 1624 кг.

Передбачається, що виробництво Renault Megane E-Tech Electric почнеться на початку 2022 року.