Новий Renault Duster не отримав жодної зірки в краш-тесті
Latin NCAP присудила кросоверу Renault Duster другого покоління несподівані нуль зірок в краш-тестах. Пасивна безпека популярної бюджетної моделі виявилася незадовільною за сьогоднішніми мірками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Latin NCAP.
Latin NCAP присудив популярному в країнах Латинської Америки кросоверу нуль зірок у своєму рейтингу безпеки. Renault Duster другого покоління отримав провальну оцінку - і це попри наявність навіть "в базі" фронтальних подушок безпеки й системи курсової стійкості.
При цьому, як відзначили в Latin NCAP, на інших ринках модель продемонструвала куди кращі результати в краш-тестах. Правда, Duster для Латинської Америки не пропонує в стандартній комплектації бічні подушки безпеки, на відміну від моделі, що продається в Європі під брендом Dacia.
В результаті фронтального краш-тесту Latin NCAP на швидкості 64 км/год з перекриттям 40% у Дастера підлога в районі ступень передніх пасажирів деформувався занадто сильно, а коліна можуть травмувати елементи передньої панелі. До того ж після удару у машини потік бензобак. А при бічному краш-тесті відкрився замок водійських дверей, що взагалі поза правилами Latin NCAP.
За підсумком тестів в організації Latin NCAP прийняли рішення звернутися в Renault, щоб компанія відкликала з бразильського ринку всі продані тут Дастери другого покоління і допрацювала конструкцію дверних замків і бензобака.
Відзначимо, що в тестах Euro NCAP Dacia Duster у 2017 році завоювала три зірки із п'яти можливих. Загальну оцінку знизили значення роботи систем активної безпеки, але захист пасажирів і пішоходів був на високому рівні.
Нагадаємо, в Україні все ще продається Duster першого покоління. Нещодавно популярна на нашому ринку модель пережила чергове косметичне оновлення.
Також повідомлялося, що Continental навчить подушки безпеки розкриватися швидше. Також ступінь розкриття подушки безпеки буде враховувати конкретну дорожню ситуацію і розташування пасажирів в салоні в момент зіткнення.