Новий Renault Duster не отримав жодної зірки в краш-тесті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Latin NCAP .

Latin NCAP присудив популярному в країнах Латинської Америки кросоверу нуль зірок у своєму рейтингу безпеки. Renault Duster другого покоління отримав провальну оцінку - і це попри наявність навіть "в базі" фронтальних подушок безпеки й системи курсової стійкості.

При цьому, як відзначили в Latin NCAP, на інших ринках модель продемонструвала куди кращі результати в краш-тестах. Правда, Duster для Латинської Америки не пропонує в стандартній комплектації бічні подушки безпеки, на відміну від моделі, що продається в Європі під брендом Dacia.

В результаті фронтального краш-тесту Latin NCAP на швидкості 64 км/год з перекриттям 40% у Дастера підлога в районі ступень передніх пасажирів деформувався занадто сильно, а коліна можуть травмувати елементи передньої панелі. До того ж після удару у машини потік бензобак. А при бічному краш-тесті відкрився замок водійських дверей, що взагалі поза правилами Latin NCAP.

За підсумком тестів в організації Latin NCAP прийняли рішення звернутися в Renault, щоб компанія відкликала з бразильського ринку всі продані тут Дастери другого покоління і допрацювала конструкцію дверних замків і бензобака.

Відзначимо, що в тестах Euro NCAP Dacia Duster у 2017 році завоювала три зірки із п'яти можливих. Загальну оцінку знизили значення роботи систем активної безпеки, але захист пасажирів і пішоходів був на високому рівні.