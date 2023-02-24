Ремешок-хамелеон: Apple запатентовала новый аксессуар для часов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AppleInsider .

Патент Apple описывает идею изменения цвета за счет "электрохромных свойств". Это означает, что в основе ремешка - специальные полимерные нити, под действием электрического тока изменяющие цвет.

Настроить его можно будет прямо с часов, буквально свайпнув по экрану и передав таким жестом выбранный оттенок ремешка. Выглядеть такая "окраска" может очень эффектно, особенно учитывая внимание Apple к подобным промотрюкам.

Также отмечается, что изменение цвета можно будет настроить по расписанию. Так, ремешок сможет отключаться или переходить в монохромный режим ночью и снова сиять утром после активации будильника.

Более того, электрохромные элементы ремешка могут работать независимо друг от друга, а значит, помимо единого цвета система может отображать определенные узоры, значки, логотипы или текст. Теоретически такие ремешки смогут прокручивать текст сообщений в формате бегущей строки, пишет Apple Insider.