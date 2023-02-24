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Ремешок-хамелеон: Apple запатентовала новый аксессуар для часов

Новина українською →
США, Пятница 24 февраля 2023 02:08
Ремешок-хамелеон: Apple запатентовала новый аксессуар для часов Фото: ремешок-хамелеон для часов Apple
Автор: Елена Черкасец

Компания Apple запатентовала ремешок для фирменных часов Apple Watch, способных менять цвет, как "хамелеон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AppleInsider.

Патент Apple описывает идею изменения цвета за счет "электрохромных свойств". Это означает, что в основе ремешка - специальные полимерные нити, под действием электрического тока изменяющие цвет.

Деталь із патенту, яка показує, як користувач може провести пальцем по Apple Watch, щоб змінити колір ремінця

Настроить его можно будет прямо с часов, буквально свайпнув по экрану и передав таким жестом выбранный оттенок ремешка. Выглядеть такая "окраска" может очень эффектно, особенно учитывая внимание Apple к подобным промотрюкам.

Также отмечается, что изменение цвета можно будет настроить по расписанию. Так, ремешок сможет отключаться или переходить в монохромный режим ночью и снова сиять утром после активации будильника.

Более того, электрохромные элементы ремешка могут работать независимо друг от друга, а значит, помимо единого цвета система может отображать определенные узоры, значки, логотипы или текст. Теоретически такие ремешки смогут прокручивать текст сообщений в формате бегущей строки, пишет Apple Insider.

Напомним, компания Apple добавит новые фишки для украинской клавиатуры. У гаджетов теперь появится функция "предиктивного ввода", когда смартфон в процессе набора предлагает варианты окончания слов или фраз.

Управление патентами и товарными знаками США предоставило производителю iPhone несколько патентов, один из которых касается производства сложных гаджетов с экраном-водопадом.

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