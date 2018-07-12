В Яремче у готелі отруїлися 11 дітей

Внаслідок отруєння у Яремче госпіталізовано 5 дітей

В Яремче у готелі "Водоспад" отруєння отримали 11 дітей з групи відпочиваючих. Про це повідомляє kurs.if.

Як наголошується, група у складі 78 осіб прибула до Яремче 2 липня. У всіх хворих попередній діагноз "гострий гастроентероколіт".

"10 липня близько 23 години в Яремчанську міську лікарню звернулося 11 дітей з ознаками загальної слабкості, блювання, діареї, підвищення температури. Госпіталізовано п'ятеро дітей", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, стан хворих розцінюється як задовільний.

Так, в головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області створено комісію з метою розслідування факту, яка проводить санітарно-епідеміологічне обстеження об'єкта з відбором проб харчових продуктів, води, змивів з обладнання для лабораторного дослідження.

Повідомляється, що вказаний готель не був включений в перелік дитячих баз відпочинку та оздоровчих закладів Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 дітей отруїлися йогуртами в Київській області. У приватному дитячому таборі "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Славутич" Переяслав-Хмельницького району 12 дітей після вживання йогуртів, які вихователі зберігали без дотримання строків споживання і при високій температурі, отруїлися.