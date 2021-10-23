Рекордна кількість українців щепилися від COVID-19 за останню добу

За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Це рекордна кількість від початку щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на прес-службу МОЗ .

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу - 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

За даними МОЗ, за останню добу одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні вже отримали щеплення близько 30% дорослого населення. Першу дозу отримали вісім мільйонів українців, а сім мільйонів - вакциновані двома дозами.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", станом на кінець серпня 2021 року не планували найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців. Збиралися зробити щеплення 25,1% опитаних.