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Рекордные 2,5 млрд долларов: Ford обязали выплатить штраф после серьезного ДТП

Понедельник 24 февраля 2025 13:29
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Рекордные 2,5 млрд долларов: Ford обязали выплатить штраф после серьезного ДТП Фото: Ford обязали выплатить штраф после серьезного ДТП (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Компанию Ford обязали выплатить 2,5 млрд долларов после смертельного ДТП. Суд первой инстанции признал автопроизводителя ответчиком по делу автокатастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ford Authority.

Семейная пара из штата Джорджия, США, разбилась на Ford F-250 Super Duty 2015 модельного года: пикап вылетел с дороги, подлетел над дренажной трубой и перевернулся. И водитель, и пассажир погибли; адвокатам удалось доказать: жертв не удалось избежать из-за недостаточной прочности крыши пикапа.

Хотя авария произошла в 2022 году, вердикт был вынесен судом только сейчас. Адвокаты пострадавшей стороны утверждают, что грузовики Ford F-Series 1999-2016 модельных годов сделаны с дефектными и потенциально опасными крышами. Против концерна Ford играет судебная практика: в 2022 году автогигант проиграл дело по другому смертельному ДТП, которое произошло в 2014 году, и выплатил семье погибшего 170 миллионов долларов.

Юристы Ford утверждают, что в конструкции пикапа не было просчетов, но истец предоставил экспертизу, из которой следует, что соотношение прочности к весу F-250 составляет 1:1, тогда как IIHS (Страховой институт безопасности дорожного движения) ставит оценку "хорошо" по соотношению 4:1. Однако, Ford считает выплату 2,5 млрд долларов неоправданно высокой и намерен обжаловать решение.

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