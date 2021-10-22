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Рекорд вакцинації. В Україні зробили щеплення майже 270 тисячам людей за добу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу зробили щеплення майже 270 тисячам українців. Це новий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Разом з тим, від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу - 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані, зазначили в МОЗ.

Найбільше людей за добу вакцинували в Дніпропетровській області (+26 174), Києві (+15 154), Львівській області (+14 648), Харківській області (+10 012).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували два антирекорди коронавірусу.

Зазначимо, через погіршення ситуації з COVID міська влада готується посилити карантин у Києві.

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