Рекорд вакцинації. В Україні зробили щеплення майже 270 тисячам людей за добу

В Україні за минулу добу зробили щеплення майже 270 тисячам українців. Це новий рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Разом з тим, від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу - 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані, зазначили в МОЗ.
Найбільше людей за добу вакцинували в Дніпропетровській області (+26 174), Києві (+15 154), Львівській області (+14 648), Харківській області (+10 012).