У річці Ганг в Індії виявили десятки тіл жертв коронавірусу

Тіла людей, які померли, імовірно, від коронавірусу , виявили в річці Ганг в індійському штаті Біхар. У річці може перебувати близько 100-150 тіл.

Видання з посиланням на місцеву адміністрацію передає, що тіла могли бути скинуті в річку кілька днів тому в сусідньому штаті Уттар-Прадеш. Місцеві жителі вважають, що люди з розташованих на березі селищ викидають тіла померлих в річку через високу вартість кремації і похоронних багать.

Окружний суддя міста Буксар Аман Самір заявив, що влада вживатиме суворих заходів щодо тих, хто скидає в річку тіла померлих від коронавірусу без традиційного для індуїзму спалення на багатті.

Відзначається, що влада почала очищення води. Непізнані тіла кремують відповідно до похоронних ритуалів. При цьому витрати візьме на себе уряд штату.