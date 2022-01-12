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Регулятор в США попередив про рідкісний ризик кровотечі від вакцини J&J

Автор: Артур Родивилов

Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками США (FDA) у вівторок внесло зміни до відомостей про вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19. Регулятор включив рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленням регулятора, симптоми включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. А іноді - надмірну кровотечу.

Звіти про побічні ефекти після використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 з дозволу на екстрене використання свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації

Інформаційний бюлетень поправок слідує подібним попередженням вакцини з боку інших регуляторних органів, в тому числі Європейського агентства з лікарських засобів.

Обидві вакцини J&J і AstraZeneca, засновані на подібній платформі, раніше були пов'язані з іншою дуже рідкісною комбінацією згортання крові і низького рівня тромбоцитів, відомої як тромбоз з синдромом тромбоцитопенії.

Раніше повідомлялось, що люди, які отримали бустерне щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson, отримують хороший захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон". Рівень захисту від COVID підвищувався в наступні тижні після отримання бустерного щеплення, навіть після сплеску захворюваності.

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Вакцина