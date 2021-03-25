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Регулятор ЄС скликає експертів для внесення нових даних щодо вакцини AstraZeneca

Автор: Андрій Василюк

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) скликає на 29 березня спеціальну групу експертів для внесення додаткових матеріалів до оцінки COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Експерти у сфері медицини нададуть дані щодо потенційних ризиків після використання препарату.

Про це повідомляє прес-служба EMA.

Зазначається, що Комітет з безпеки ЕМА (PRAC) після висновку щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими ризиками продовжує оцінювати зареєстровані випадки побічних ефектів. Саме тому 29 березня група експертів з гематології (тромбозів та гемостазу), серцево-судинної медицини, інфекційних хвороб, вірусології, неврології, імунології та епідеміології зустрінуться, щоб висловити комітету своє побачення щодо основних факторів можливого ризику використання вакцини. Ця експертна група також включатиме двох представників громадськості.

"Результати засідання експертів, а також подальший аналіз нових випадків будуть враховані в поточній оцінці PRAC (щодо вакцини AstraZeneca). Оновлена ​​рекомендація PRAC з цього питання очікується під час пленарного засідання у квітні (6–9 квітня)", - повідомили в ЕМА.

Нагадаємо, раніше низка країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Пізніше країни оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Рішення було ухвалене після висновку регулятора ЄС щодо переваг вакцини над ризиками.

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