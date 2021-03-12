Регулятор ЄС рекомендує розширити список побічних ефектів вакцини AstraZeneca

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca.
Такий висновок було зроблено за підсумками зустрічі комітету з оцінки фармакологічних ризиків (PRAC) 8-11 березня, повідомляє EMA.
"Після повідомлень про проблеми безпеки щодо випадків анафілаксії (важких алергічних реакцій) із вакциною проти COVID-19 від AstraZeneca, PRAC рекомендує оновити інформацію про продукт, включивши анафілаксію та гіперчутливість (алергічні реакції) як побічні ефекти у розділ 4.8", - йдеться в повідомленні.
Таке рішення ґрунтується на 41 повідомленні про можливу анафілаксію, яка спостерігається серед близько 5 мільйонів вакцинованих у Великій Британії.
"Після ретельного дослідження даних PRAC дійшов висновку, що принаймні у деяких із цих випадків існує зв'язок із вакциною", - зазначили в EMA.
Нагадаємо, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італії, Норвегії та Ісландії, заявили, що призупинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. 12 березня до них приєдналася Болгарія.
При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.