Регулятор ЄС отримав заявку на реєстрацію таблеток від коронавірусу Молнупіравір

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію таблеток від коронавірусу Молнупіравір (Lagevrio) компанії Merck . Регулятор розраховує видати дозвіл протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр EMA .

"EMA оцінить переваги і ризики Lagevrio в стислі терміни і може видати свій висновок протягом декількох тижнів, якщо представлені дані будуть досить надійними і повними, а також продемонструють ефективність, безпеку і якість ліків", - наголошується в релізі агентства.

Молнупіравір розроблений американськими компаніями Merck і Ridgeback Biotherapeutics. Пероральний препарат знижує здатність SARS-CoV - 2-вірусу, що викликає COVID-19-розмножуватися в організмі людини.