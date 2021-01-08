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Регулятор ЄС чекає швидкої подачі заявки AstraZeneca на реєстрацію вакцини

Автор: РБК-Україна

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) очікує на наступному тижні подачу заявки компанії AstraZeneca на використання розробленої ними вакцини від COVID-19. Рішення про схвалення вакцини може бути прийнято в кінці січня.

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Про це повідомила прес-служба лікарського регулятора Євросоюзу в Twitter.

"Після отримання додаткової інформації від компанії, EMA очікує, що AstraZeneca подасть на наступному тижні заявку на отримання тимчасового реєстраційного посвідчення для її вакцини від коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів поки не рекомендує до використання в ЄС вакцини від COVID компанії AstraZeneca. У Євросоюзі хочуть більше даних про її якість.

Крім того, Великобританія першою у світі схвалила для використання вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її одночасно безпечної та ефективної.

Разом з тим у світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуються люди з груп високого ризику.

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