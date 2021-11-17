Фото6 Регулятор ЄС може схвалити вакцину від COVID Novavax в найближчі тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) може схвалити вакцину від коронавірусу компанії Novavax в найближчі кілька тижнів. Зокрема, якщо отриманих на даний момент даних про вакцину буде достатньо для підтвердження її ефективності та безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.