Регулятор ЄС може схвалити вакцину від COVID Novavax в найближчі тижні
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) може схвалити вакцину від коронавірусу компанії Novavax в найближчі кілька тижнів. Зокрема, якщо отриманих на даний момент даних про вакцину буде достатньо для підтвердження її ефективності та безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вакцина, названа Nuvaxovid або NVX-CoV2373, з лютого знаходиться в стадії вивчення, що робить можливим прискорення термінів потенційного схвалення, заявило Європейське агентство з лікарських засобів.
Якщо вакцина буде схвалена, вона стане п'ятим препаратом, який дозволений для вакцинації в ЄС.
Нагадаємо, на початку листопада вакцину Novavax схвалила для екстреного застосування Індонезія.
Крім того, в Британії учасникам клінічних випробувань вакцини Novavax порадили отримати ще два щеплення препаратом Pfizer.