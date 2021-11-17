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Регулятор ЄС може схвалити вакцину від COVID Novavax в найближчі тижні

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Середа 17 листопада 2021 16:51
Регулятор ЄС може схвалити вакцину від COVID Novavax в найближчі тижні Фото6 Регулятор ЄС може схвалити вакцину від COVID Novavax в найближчі тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) може схвалити вакцину від коронавірусу компанії Novavax в найближчі кілька тижнів. Зокрема, якщо отриманих на даний момент даних про вакцину буде достатньо для підтвердження її ефективності та безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вакцина, названа Nuvaxovid або NVX-CoV2373, з лютого знаходиться в стадії вивчення, що робить можливим прискорення термінів потенційного схвалення, заявило Європейське агентство з лікарських засобів.

Якщо вакцина буде схвалена, вона стане п'ятим препаратом, який дозволений для вакцинації в ЄС.

Нагадаємо, на початку листопада вакцину Novavax схвалила для екстреного застосування Індонезія.

Крім того, в Британії учасникам клінічних випробувань вакцини Novavax порадили отримати ще два щеплення препаратом Pfizer.

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Евросоюз Вакцина від коронавірусу
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