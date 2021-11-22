Регулятор ЄС може схвалити бустерне щеплення Johnson & Johnson в найближчі тижні

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почав оцінку даних для дозволу бустерного щеплення від коронавірусу вакциною компанії Johnson & Johnson. Рішення про застосування додаткової дози препарату буде винесено в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу EMA .

"EMA почала оцінку заявки на використання бустерної дози вакцини Covid - 19 компанії Janssen, яку слід вводити не менше ніж через два місяці після першої дози людям у віці 18 років і старше", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що комітет ЕМА з лікарських засобів для людини проведе прискорену оцінку даних, представлених компанією.

"Ці дані включають результати більш ніж 14 тисяч дорослих, які отримали другу дозу вакцини COVID-19 Janssen або плацебо (фіктивне лікування) через два місяці після першої дози", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що зараз вакцина Johnson & Johnson дозволена для застосування у людей у віці 18 років і старше, причому первинна вакцинація складається з однієї дози.

Вакцина складається з іншого вірусу (з сімейства аденовірусів), який був модифікований таким чином, щоб містити ген для створення білка з SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19. Вакцина COVID-19 Janssen не містить самого вірусу і не може викликати COVID-19.