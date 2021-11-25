Регулятор ЄС схвалив використання вакцини Pfizer для дітей від 5 років

"Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) рекомендував розширити показання для вакцини Comirnaty, щоб включити її використання для дітей віком від 5 до 11 років", - йдеться в заяві.

Зазначено, що раніше регулятор ЄС схвалив використання Pfizer для щеплення дітей віком від 12 років.

"У дітей віком від 5 до 11 років доза вакцини буде нижчою, ніж у тих, хто старше 12 років (10 мкг і, відповідно - 30 мкг). Як і у старшій віковій групі, імунізацію рекомендовано проводити у вигляді двох ін'єкцій у м'язи плеча з інтервалом у три тижні", - пояснюють в повідомленні.

Відповідно до проведеного дослідження, ефективність Pfizer для цієї вікової групи показала 90,7% у запобіганні симптоматичного COVID-19 (хоча попередній показник становив від 67,7% до 98,3%).

Вказано, що найбільш поширені побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років після імунізації аналогічні до побічних ефектів, що і від 12 років, а саме: біль у місці ін'єкції, втома, головний біль, почервоніння та припухлість у місці ін'єкції, м'язовий біль та озноб.