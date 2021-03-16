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Регулятор ЄС: немає жодних ознак утворення тромбів через вакцину AstraZeneca

Автор: Андрій Василюк

Агентство Європейського Союзу з лікарських засобів (ЕМА) у вівторок заявило, що "немає жодних ознак" того, що вакцина проти коронавірусу AstraZeneca є причиною появи тромбів.

Про це 16 березня заявила виконавчий директор Європейського агентства з лікарських засобів Емер Кук, передає Sky News.

Наразі EMA проводить оцінку випадків щодо кожного конкретного випадку і, як очікується, завершить своє дослідження 18 березня, зазначила Кук.

Розслідування розпочалося після того, як Норвезьке агентство з лікарських засобів виявило випадки згортання крові у чотирьох дорослих після вакцинації.

Сьогодні, 16 березня, EMA заявила, що "твердо переконана", що користь вакцини перевищує ризик побічних ефектів.

"Я хочу також підкреслити, що наразі немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани (утворення тромбів)", - сказала Кук.

Вона розповіла, що в ході клінічних випробувань серед вакцинованих і людей, які отримували плацебо, виявлена дуже мала кількість утворення тромбів. За оцінкою ЕМА, це вказує на те, що тромби не мають нічого спільного з вакциною.

"Кількість тромбоемболічних випадків у вакцинованих людей, загалом, здається, не є більшою, ніж у загалом серед населення", - додала директор ЕМА.

Нагадаємо, комітет з питань безпеки Європейського агентства з лікарських засобів сьогодні, 16 березня, мав розглянути інформацію щодо безпеки COVID-вакцини AstraZeneca. На 18 березня він скликає позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подальших дій.

Раніше ЕМА також спростовувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі й Великобританії.

Низка країн, серед яких Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

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