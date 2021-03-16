Регулятор ЄС: немає жодних ознак утворення тромбів через вакцину AstraZeneca

Наразі EMA проводить оцінку випадків щодо кожного конкретного випадку і, як очікується, завершить своє дослідження 18 березня, зазначила Кук.

Розслідування розпочалося після того, як Норвезьке агентство з лікарських засобів виявило випадки згортання крові у чотирьох дорослих після вакцинації.

Сьогодні, 16 березня, EMA заявила, що "твердо переконана", що користь вакцини перевищує ризик побічних ефектів.

"Я хочу також підкреслити, що наразі немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани (утворення тромбів)", - сказала Кук.

Вона розповіла, що в ході клінічних випробувань серед вакцинованих і людей, які отримували плацебо, виявлена дуже мала кількість утворення тромбів. За оцінкою ЕМА, це вказує на те, що тромби не мають нічого спільного з вакциною.

"Кількість тромбоемболічних випадків у вакцинованих людей, загалом, здається, не є більшою, ніж у загалом серед населення", - додала директор ЕМА.