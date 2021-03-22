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Регулятор ЄС направить в Росію інспекцію для перевірки вакцини "Супутник V"

Автор: Анастасія Рокитна

Європейська агенція лікарських засобів (ЕМА) направить в квітні в Росію групу експертів. Вони будуть перевіряти клінічні випробування і виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це заявив голова департаменту загроз здоров'ю та стратегії вакцинації агентства Марко Кавалері, повідомляє італійське видання la Presse.

За його словами, перевірку, крім "Супутника V", в даний момент проходять німецька Curevac і американська Novavax.

"Щодо "Супутника V" йде циклічна перевірка, тому ми розглянемо всі дані, коли вони будуть зібрані, щоб швидше прийняти рішення. У квітні ми проведемо інспекцію в Росії того, що стосується, як виробництва, так і клінічних досліджень", - розповів Кавалері.

Він зазначив, що потім піднімуть питання можливого схвалення цієї вакцини в підсумку.

Нагадаємо, Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон впевнений, що Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавірусу "Супутник V".

Зазначимо, деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".

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