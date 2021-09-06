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Регулятор ЄС почав оцінку необхідності бустерної дози вакцини Pfizer

Автор: Дмитро Левицький

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало оцінювати необхідність бустерної дози вакцини Pfizer (Comirnaty). Відповідний комітет EMA проведе прискорену оцінку даних, які надала компанія Pfizer, про третю дозу вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу EMA.

Компанія Pfizer надала дані, зокрема, про попередні результати клінічних випробувань бустерної вакцинації, участь в яких приймає близько 300 дорослих людей зі здоровою імунною системою. Вони отримали третю дозу через 6 місяців після другого щеплення.

"Результати цієї оцінки очікуються протягом наступних декількох тижнів, якщо не буде потрібно додаткова інформація, і будуть доведені до відома EMA", - заявили в регуляторі.

Нагадаємо, США також планують схвалити бустерну вакцинацію населення. Відповідне рішення, як очікується, ухвалять 20 вересня.

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