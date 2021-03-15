Регулятор ЄС у четвер проведе засідання щодо безпеки вакцини AstraZeneca

"Комітет з питань безпеки EMA (PRAC) розгляне інформацію завтра (вівторок) і скликає позачергове засідання на четвер, 18 березня, на якому буде прийнято рішення щодо зібраної інформації та будь-яких подальших дій, які можуть стати необхідними", - йдеться у звіті.

В EMA при цьому вважають, що переваги вакцини AstraZeneca у профілактиці COVID-19, госпіталізації та смертей перевищують ризик побічних ефектів.

"У багатьох тисяч людей в ЄС щорічно утворюються тромби з різних причин. Кількість тромбоемболічних випадків у вакцинованих людей, здається, не є вищою, ніж в цілому у населення", - заявили в ЕМА.

Розслідування EMA продовжувалося протягом вихідних, і найближчими днями буде проведений ретельний аналіз усіх даних, що стосуються тромбоемболічних випадків, запевнив регулятор.