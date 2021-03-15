Регулятор ЄС у четвер проведе засідання щодо безпеки вакцини AstraZeneca

Комітет з питань безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) розгляне 16 березня інформацію щодо безпеки COVID-вакцини AstraZeneca і скликає на 18 березня позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подальших дій.
Про це регулятор повідомляє у своєму звіті щодо розслідування інцидентів з вакциною AstraZeneca.
"Комітет з питань безпеки EMA (PRAC) розгляне інформацію завтра (вівторок) і скликає позачергове засідання на четвер, 18 березня, на якому буде прийнято рішення щодо зібраної інформації та будь-яких подальших дій, які можуть стати необхідними", - йдеться у звіті.
В EMA при цьому вважають, що переваги вакцини AstraZeneca у профілактиці COVID-19, госпіталізації та смертей перевищують ризик побічних ефектів.
"У багатьох тисяч людей в ЄС щорічно утворюються тромби з різних причин. Кількість тромбоемболічних випадків у вакцинованих людей, здається, не є вищою, ніж в цілому у населення", - заявили в ЕМА.
Розслідування EMA продовжувалося протягом вихідних, і найближчими днями буде проведений ретельний аналіз усіх даних, що стосуються тромбоемболічних випадків, запевнив регулятор.
Нагадаємо, Консультативний комітет з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я 16 березня розгляне питання, пов'язані з вакциною компанії AstraZeneca.
Відзначимо, низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.
Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.
Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі і Великобританії.
Як писало РБК-Україна, ЕМА спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів. Таку заяву він зробив з посиланням на Європейське агентство з лікарських засобів.