Регулярное употребление этого фрукта помогает похудеть и защищает сердце от болезней

Улучшают пищеварение

Нектарины содержат 2,4 г клетчатки в одном плоде среднего размера. Клетчатка улучшает пищеварение и здоровья кишечника, способствует регулярному опорожнению и уменьшает вероятность запоров.

Косточковые фрукты, включая нектарины, содержат оба типа пищевых волокон - нерастворимые и растворимые:

первые не растворяется в воде и проходит через пищеварительный тракт без переваривания. Они помогают продвигать пищу по пищеварительному тракту

вторые растворяется в воде. Некоторые виды действуют как источник топлива для кишечных бактерий, что может влиять на пищеварение и общее состояние здоровья

Обеспечивают антиоксидантную защиту

Нектарины богаты мощными антиоксидантами, включая полифенолы, витамин С и каротиноиды, такие как бета-каротин и криптоксантин. Наибольшая концентрация антиоксидантов находится в кожуре плода.

Антиоксиданты - это вещества, которые могут помочь противодействовать воздействию свободных радикалов в организме, которые могут повреждать клеточные структуры и ДНК, потенциально способствуя развитию хронических заболеваний и других проблем со здоровьем.

Витамин С, содержащийся в нектаринах, может поддерживать функцию иммунных клеток и способствовать выработке коллагена - белка, который важен для поддержания здоровья суставов и эластичности кожи.

Антиоксиданты, присутствующие в нектаринах, могут помочь уменьшить воспаление, тем самым поддерживая способность организма бороться с инфекцией.

Способствуют потере веса

Пищевые волокна, содержащиеся в нектаринах, могут способствовать как потере веса, так и поддержанию здоровой массы тела. Клетчатка является важным питательным веществом для контроля веса, поскольку она способствует ощущению сытости без добавления чрезмерного количества калорий.

Она также поддерживает полезные кишечные бактерии и регуляцию метаболизма жиров.

Укрепляет кости

Большинство косточковых фруктов содержат значительное количество витамина К, жирорастворимого витамина, который участвует в свертывании крови.

Витамин К также играет определенную роль в здоровье костей, а его достаточное потребление может помочь уменьшить риск переломов, потери костной массы и остеопороза (прогрессирующей потери костной массы).

Улучшает сердечно-сосудистую систему

Регулярное употребление косточковых фруктов, таких как нектарины, связывают с улучшением сердечно-сосудистого здоровья, вероятно, благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов.

Потребление от 30 до 40 г клетчатки ежедневно связано со снижением риска метаболического синдрома на 27%. Тогда как 1 грамм фруктовой клетчатки на 1000 калорий был связан со снижением риска метаболического синдрома на 6%.

Метаболический синдром - это группа заболеваний, повышающая риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и инсульта.

Косточковые фрукты, такие как нектарины, содержат антиоксиданты и калий, которые могут помочь поддерживать здоровый уровень кровяного давления. Антиоксиданты в нектаринах также имеют потенциал для уменьшения воспаления в кровеносных сосудах.

Снижают риск рака

Употребление различных фруктов, включая косточковые, такие как нектарины, может снизить риск развития определенных видов рака, в частности простаты, молочной железы, кожи и мочевого пузыря.

Эта связь объясняется содержанием полифенолов в этих фруктах.

Питательные вещества в нектаринах

Один средний нектарин (142 г) содержит:

калорий - 60

жир - 0 г

клетчатка - 2,41 г

углеводы - 15,1 г

белок - 1,5 г

кальций - 8,5 мг

калий - 285 мг

магний - 12,8 мг

фосфор - 36,9 мг

витамин С - 7,67 мг

медь - 0,12 мг

цинк - 0,241 мг

железо - 0,398

Суточная норма составляет - 1-2 нектарина. Это вполне безопасно и полезно для большинства людей.