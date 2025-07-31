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Регулярное употребление этого фрукта помогает похудеть и защищает сердце от болезней

Четверг 31 июля 2025 08:53
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Регулярное употребление этого фрукта помогает похудеть и защищает сердце от болезней Чем полезны нектарины для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Нектарины богаты витаминами A, C и E, антиоксидантами, клетчаткой и калием. Регулярное употребление этого фрукта способствует укреплению иммунитета, улучшению пищеварения, состояния кожи и сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health.

Улучшают пищеварение

Нектарины содержат 2,4 г клетчатки в одном плоде среднего размера. Клетчатка улучшает пищеварение и здоровья кишечника, способствует регулярному опорожнению и уменьшает вероятность запоров.

Косточковые фрукты, включая нектарины, содержат оба типа пищевых волокон - нерастворимые и растворимые:

  • первые не растворяется в воде и проходит через пищеварительный тракт без переваривания. Они помогают продвигать пищу по пищеварительному тракту
  • вторые растворяется в воде. Некоторые виды действуют как источник топлива для кишечных бактерий, что может влиять на пищеварение и общее состояние здоровья

Обеспечивают антиоксидантную защиту

Нектарины богаты мощными антиоксидантами, включая полифенолы, витамин С и каротиноиды, такие как бета-каротин и криптоксантин. Наибольшая концентрация антиоксидантов находится в кожуре плода.

Антиоксиданты - это вещества, которые могут помочь противодействовать воздействию свободных радикалов в организме, которые могут повреждать клеточные структуры и ДНК, потенциально способствуя развитию хронических заболеваний и других проблем со здоровьем.

Витамин С, содержащийся в нектаринах, может поддерживать функцию иммунных клеток и способствовать выработке коллагена - белка, который важен для поддержания здоровья суставов и эластичности кожи.

Антиоксиданты, присутствующие в нектаринах, могут помочь уменьшить воспаление, тем самым поддерживая способность организма бороться с инфекцией.

Способствуют потере веса

Пищевые волокна, содержащиеся в нектаринах, могут способствовать как потере веса, так и поддержанию здоровой массы тела. Клетчатка является важным питательным веществом для контроля веса, поскольку она способствует ощущению сытости без добавления чрезмерного количества калорий.

Она также поддерживает полезные кишечные бактерии и регуляцию метаболизма жиров.

Укрепляет кости

Большинство косточковых фруктов содержат значительное количество витамина К, жирорастворимого витамина, который участвует в свертывании крови.

Витамин К также играет определенную роль в здоровье костей, а его достаточное потребление может помочь уменьшить риск переломов, потери костной массы и остеопороза (прогрессирующей потери костной массы).

Улучшает сердечно-сосудистую систему

Регулярное употребление косточковых фруктов, таких как нектарины, связывают с улучшением сердечно-сосудистого здоровья, вероятно, благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов.

Потребление от 30 до 40 г клетчатки ежедневно связано со снижением риска метаболического синдрома на 27%. Тогда как 1 грамм фруктовой клетчатки на 1000 калорий был связан со снижением риска метаболического синдрома на 6%.

Метаболический синдром - это группа заболеваний, повышающая риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и инсульта.

Косточковые фрукты, такие как нектарины, содержат антиоксиданты и калий, которые могут помочь поддерживать здоровый уровень кровяного давления. Антиоксиданты в нектаринах также имеют потенциал для уменьшения воспаления в кровеносных сосудах.

Снижают риск рака

Употребление различных фруктов, включая косточковые, такие как нектарины, может снизить риск развития определенных видов рака, в частности простаты, молочной железы, кожи и мочевого пузыря.

Эта связь объясняется содержанием полифенолов в этих фруктах.

Питательные вещества в нектаринах

Один средний нектарин (142 г) содержит:

  • калорий - 60
  • жир - 0 г
  • клетчатка - 2,41 г
  • углеводы - 15,1 г
  • белок - 1,5 г
  • кальций - 8,5 мг
  • калий - 285 мг
  • магний - 12,8 мг
  • фосфор - 36,9 мг
  • витамин С - 7,67 мг
  • медь - 0,12 мг
  • цинк - 0,241 мг
  • железо - 0,398

Суточная норма составляет - 1-2 нектарина. Это вполне безопасно и полезно для большинства людей.

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Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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