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Майже всі регіони України не готові до ослаблення карантину: список

Автор: РБК-Україна

Станом на 21 вересня до ослаблення карантину в Україні не готові майже всі регіони. У переважній більшості областей перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, на сьогодні критеріям відповідають лише дві області - Кіровоградська і Херсонська.

Таким чином, карантин не готові послабити:

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  • Луганська область
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  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

У всіх перерахованих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. При нормі не більше 40 у Київі даний критерій становить 151,2, у Тернопільській області - 390,9, в Чернівецькій - 210,4. Середній показник по Україні - 105,8.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Україні діє нове карантинне зонування. Зокрема, в так званій "червоній зоні" більше немає обласних центрів, оскільки на рівні уряду змінили критерії визначення зони з найбільш жорсткими карантинними обмеженнями.

За минулу добу в Україні підтвердили ще 2 675 випадків коронавірусу. Найбільш напружена ситуація в Києві, Харківській та Львівській областях. З початку епідемії COVID-19 діагностували у понад 178 тисяч осіб.

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