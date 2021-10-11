В регіонах посилюють карантин, а стан Саакашвілі через голодування погіршується: новини за вихідні

Харків офіційно увійшов в "помаранчеву зону" карантину, стан екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився на тлі голодування, в Україні зафіксовано випадок сибірської виразки. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 9-10 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна.

Нові правила. Харків посилив карантин, Львів готується: що і як зміниться в регіонах

З 10 жовтня Харків офіційно увійшов до "помаранчевої зони", і місцева влада вирішила посилити карантинні заходи. У той же час інші регіони найближчим часом можуть взагалі увійти до "червоної" зони.

РБК-Україна зібрало актуальну інформацію щодо ситуації в регіонах.

Саакашвілі продовжує голодування. Його стан погіршився

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі вже більше десяти днів голодує у в'язниці Руставі, куди його відправили після затримання у Тбілісі. Його лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що стан Саакашвілі погіршується. Він повідомив, що грузинський екс-президент відмовляється вживати мед з соком, який йому пропонують у в'язниці. Наразі Саакашвілі вживає лише воду.

Тим часом прихильники Саакавшілі зібралися біля в'язниці в Руставі, де утримується колишній президент. Вони вимагають його звільнити.

В Україні зафіксовано випадок сибірської виразки

В Україні зафіксовано випадок сибірської виразки. У Тернополі в зоокуточку парку "Топільче" загинув поні.

Під час дослідження патологічного матеріалу регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби було встановлено захворювання на "сибірку". На місці події введено карантин. На території зоокуточка провели дезінфекцію, місце, де жив і гуляв поні, обпалили вогнем. Всіх інших тварин вакцинували від сибірської виразки, а працівникам зоокуточка призначили курс антибіотиків.

Канцлер Австрії оголосив про свою відставку

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відхід у відставку у зв'язку з розслідуванням, що ведеться проти нього, за підозрою в корупції. Виконувати його обов'язки буде глава МЗС країни Александер Шалленберг.

Канцлер заявив, що покидає свій пост, щоб розрядити урядова криза, викликаний розслідуванням стосовно нього за підозрою в пособництві хабарництву і зловживанні довірою.

Ф'юрі відправив Вайлдера в нокаут у фантастичному бою: відео переможного удару

Тайсон Ф'юрі здолав Деонтея Вайлдера в боксерському поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі, а також пояс журналу The Ring, який відбувся на рингу T-Mobile Arena в Лас-Вегасі (США). Видовищний бій завершився жорстким нокаутом британця в 11-му раунді. Відео переможного удару Ф'юрі опубліковано в мережі.

Сам поєдинок був вельми видовищним, і обидва суперники встигли побувати в нокдауні, причому по два рази: американський боксер в 3-му і 10-му раундах, а британський - в 4-му.

Довгоочікуваний тріумф. Україна здобула найважливішу перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС

Збірна України здобула довгоочікувану перемогу у відборі на Чемпіонат світу в групі D, яка також стала дебютною перемогою під керівництвом наставника Олександра Петракова. "Жовто-сині" на виїзді переграли Фінляндію 2:1.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Антициклон затримається в Україні ще на день, після чого почнеться "мокрий період"

Погода в Україні в понеділок, 11 жовтня, буде досить ясна, але з мінливою хмарністю, і практично без опадів, оскільки вплив північного антициклону ще збережеться в цю дату. "Мінуса" в нічний час очікуються в деяких регіонах, але вдень температура повітря буде цілком комфортна.

Вітер на території країни стихне, і до штормових поривів не доходитиме (очікується близько 5-10 метрів на секунду).