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Реформа тарифів обленерго забезпечила безперебійне електропостачання в війну, - "Житомироболенерго"

Фото: реформа тарифів обленерго забезпечила безперебійне електропостачання в війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В умовах бойових дій та підготовки до осінньо-зимового періоду минулорічна реформа тарифів обленерго за принципом RAB-регулювання дозволила забезпечити безперебійне електропостачання споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Житомиробленерго" Олексія Шекета в рамках засідання Energy Club.

Він зазначив, що наразі кошти, які отримала компанія після впровадження стимулюючого регулювання дозволили вдвічі збільшити інвестиції та вдвічі зменшити перерви в електропостачанні.

В умовах воєнного стану - кошти RAB-тарифу використовуються для перекриття фінансових розривів та ремонтів електромереж.

"В умовах коли в нас зараз йдуть бойові дії, коли ми входимо в осінньо-зимовий період, коли ми працюємо з коліс. RAB-регулювання - єдина подушка, яка дозволить нам збалансуватися, та зробити хоча б так, щоб електроенергія була як така", - зазначив Шекета.

На його думку, реформа стимулюючого регулювання повинна продовжуватися, щоб оператори системи розподілу мали надалі змогу виконувати вимоги Регулятора до якості електропостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Міненергетики визнали стимулююче регулювання ефективним в умовах війни.

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Електроенергія