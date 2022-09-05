Реформа тарифів обленерго забезпечила безперебійне електропостачання в війну, - "Житомироболенерго"

В умовах бойових дій та підготовки до осінньо-зимового періоду минулорічна реформа тарифів обленерго за принципом RAB-регулювання дозволила забезпечити безперебійне електропостачання споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Житомиробленерго" Олексія Шекета в рамках засідання Energy Club .

Він зазначив, що наразі кошти, які отримала компанія після впровадження стимулюючого регулювання дозволили вдвічі збільшити інвестиції та вдвічі зменшити перерви в електропостачанні.

В умовах воєнного стану - кошти RAB-тарифу використовуються для перекриття фінансових розривів та ремонтів електромереж.

"В умовах коли в нас зараз йдуть бойові дії, коли ми входимо в осінньо-зимовий період, коли ми працюємо з коліс. RAB-регулювання - єдина подушка, яка дозволить нам збалансуватися, та зробити хоча б так, щоб електроенергія була як така", - зазначив Шекета.

На його думку, реформа стимулюючого регулювання повинна продовжуватися, щоб оператори системи розподілу мали надалі змогу виконувати вимоги Регулятора до якості електропостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Міненергетики визнали стимулююче регулювання ефективним в умовах війни.